تركيب 250 وصلة مياه منزلية بالمجان في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة يساهم في رعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز والمدن، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

توصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجا

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أنه وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل عدد 250 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى «الملاك - الحرية - رمسيس - أبو عزباوي - الأسدية»، وتوابعهم «الجنادوة - تل مفتاح - المنحر- أبو سلطان- المعظمية» وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه منذ توقيع بروتوكول التعاون تم الانتهاء من تنفيذ 1500 وصله مياه للأسر المستحقة، لافتاً إلى أن المستحقين يتم إختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.