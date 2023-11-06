«مياه الشرب والصرف الصحي» بالشرقية: إطلاق 181 مشروعا.. ونسب التنفيذ تتجاوز 95%

أعلنت محافظة الشرقية تنفيذ 86 مشروعاً بقطاع الصرف الصحى فى مركز الحسينية من إجمالى 183 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 90%، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم الانتهاء من تنفيذ 95 مشروعاً بقطاع مياه الشرب من إجمالى 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99%.

إنشاء محطة معالجة بمنشأة «أبوعمر» على مساحة 10 أفدنة لخدمة 200 ألف نسمة

شملت المشروعات تنفيذ محطة المعالجة الثنائية بمدينة منشأة أبوعمر مقامة على مساحة 10 أفدنة، وتعمل بطاقة 20 ألف متر مكعب، وتخدم مدينة منشأة أبوعمر وقرى «الظواهرية والربعمائة وإصلاح خانوم ومنشأة الدبيكى و101 تابع»، وأسهمت فى توفير 1500 فرصة عمل، بنسبة تنفيذ تجاوزت 95%.

وقال المهندس محمود عبدالناصر، مدير تنفيذ مشروع محطة معالجة مدينة منشأة أبوعمر، إنّ المحطة تعالج مياه الصرف بإزالة الشوائب والزيوت والشحوم، وتتم أولى مراحل المعالجة فى أحواض الترسيب الابتدائى، حيث تُترك المياه لفترة معينة حتى تترسّب فيها المواد العضوية، ثم يتم سحبها، والمرحلة الثانية هى مرحلة أحواض التهوية، ويتم خلالها عملية بيولوجية لتنشيط البكتيريا بالهواء والأكسجين، وبعد ذلك تتم مرحلة الترسيب النهائى، ويتم خلالها ترسيب مواد ذات حجم أكبر، لافتاً إلى أن الهدف من المحطة تحسين الأوضاع على مستوى المركز.

وأضاف على أحمد الدبيكى، مقيم بقرية منشية الدبيكى، التابعة لمركز منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، أنّ الكثير من القرى فى المركز كانت محرومة من الخدمات، وبعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة تم إنشاء الكثير من المشروعات فى مختلف القطاعات: «تبرّعنا بمساحة 23 فداناً، لإقامة مشروعات تنموية، وتم تخصيص 10 أفدنة منها لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى لخدمة أهالى منشأة الدبيكى، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومدرسة للتعليم الفنى الصناعى، ومدرسة للتعليم الثانوى التجارى».

وأشار إلى أن والدهم قرّر التبرّع بالأرض، بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً أنه وأشقاءه وافقوا على قرار والدهم ولم يعترضوا عليه، بل حرصوا على تنفيذه والتواصل مع الجهات المعنية للتبرّع بالأرض وإقامة مشروعات خدمية عليها.

وقال أحمد الدبيكى: «تبرُّعنا جاء بهدف المساعدة فى خدمة الوطن، لأن «حياة كريمة» فرصة لن تُعوض، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل مساندة مؤسسات الدولة، خاصة أن القرى فى منشأة أبوعمر ومركز الحسينية من القرى الأكثر احتياجاً»، فيما أوضح الطحاوى سعود، أن خدمة الصرف الصحى تحسّنت كثيراً فى القرية بعد إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحى «سعود»، وذلك لزيادة كفاءتها ورفع قدرة العمل بها، حيث تعمل المحطة بطاقة 1000 متر مكعب/ يوم وتمت زيادة قدرتها الاستيعابية إلى 15000 متر مكعب/ يوم.

وأشاد إبراهيم كمال، من أهالى قرية مصطفى خليل التابعة لمركز الحسينية بتنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالقرية، حيث تم إنشاء مشروع شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة رفع، موضحاً أن مشروع الصرف الصحى كان حلماً بالنسبة لأهالى القرية، حيث تقدّموا بالكثير من الطلبات للمسئولين منذ سنوات طويلة لتنفيذه دون جدوى، ولكن بمجرد تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» تم العمل فى المشروع على قدم وساق للانتهاء منه.

ولفت إلى أن مشكلة الصرف كانت تؤرق الأهالى ليلاً ونهاراً، خاصة أنهم كانوا يعتمدون على طرق بدائية للتخلص من مياه الصرف، مما كان يحملهم أعباءً مالية كبيرة، حيث وصلت تكلفة النقلة الواحدة إلى 50 جنيهاً، بخلاف تعرّضهم للأمراض والأوبئة بسبب انتشار الحشرات والروائح الكريهة عند طفح الصرف بالشوارع، لافتاً إلى أن الأهالى شعروا بفرحة بعد تنفيذ مشروع الصرف، للقضاء على هذه المشكلة والتخلص من مياه الصرف بطريقة آمنة.

تنفيذ وصلات الصرف المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية فى 41 قرية بمركز الحسينية

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بالشرقية المهندس عامر أبوحلاوة، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، مشيراً إلى أن من أهم مشروعات قطاع مياه الشرب ضمن مبادرة «حياة كريمة» إنشاء محطة مياه البكارشة بطاقة إنتاجية 51 ألف م3/ يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه.

ولفت إلى أن دخول المحطة الخدمة سيُسهم فى القضاء على ضعف وصول مياه الشرب إلى المنازل بمراكز شمال المحافظة، كما استهدفت المشروعات تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لعدد 41 قرية بمركز الحسينية، وذلك ضمن الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحى بمراكز (الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر) البالغ العدد التقديرى لها 37887.