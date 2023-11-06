«مياه الشرب» تستطلع آراء المواطنين هاتفيا وميدانيا بجودة الخدمات في سوهاج

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز أخميم للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب.

وأضاف أن مسؤولي التوعية بالشركة أجروا 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، هذا بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لـ50 مشتركا من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن 125.

استطلاع أراء المواطنين بمياه سوهاج

كما تم استطلاع آراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء أخميم للتأكد من حصول العملاء على الخدمات في سهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن، وكذلك بحث شكواهم وحلها في حالة وجود ذلك.

خدمات مياه الشرب بسوهاج

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.