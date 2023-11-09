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«الأونروا»: مقتل 99 من موظفينا في قصف إسرائيلي على غزة

كتب:

يارا أشرف
11:55 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن 99 من زملائنا قتلوا في قطاع غزة، ونسعى إلى حل للوضع الكارثي في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

تدمير أحياء بأكملها في غزة 

وأضاف، أنه زار عددا من المدارس التي لجأ إليها الآلاف في قطاع غزة، وهناك أكثر من 150 مدرسة تابعة لنا مكتظة بالنازحين في غزة، إذ جرى تدمير أحياء بكاملها خلال الحرب، ولا يمكن تبرير أي انتهاكات للقوانين الدولية.

وتابع: «دفع السكان لتجميعهم في مناطق بلا بنى تحتية تهجير قسري، مؤكدا الحاجة إلى تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية في غزة، إذ أن المساعدات الإنسانية لا تكفي لسد احتياجات غزة، ولا يمكن أن نخاطر بوقف الخدمات المقدمة لقطاع غزة».

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بقلم يارا أشرف