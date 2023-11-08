كاتب صحفي: الحرب على قطاع غزة كشفت وهم الاحتلال كدولة متحضرة

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن هناك تذمرًا في الداخل الإسرائيلي، من عدم وضوح الرؤية بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة، وعدم وضوح الرؤية بشأن تحرير المحتجزين في قطاع غزة، كما أن هناك تذمر في الولايات المتحدة، مما يحدث في القطاع.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هناك 3 آلاف يهودي تظاهروا في الولايات المتحدة، لرفض السياسات والممارسة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، وهذا الأمر يعد تحول نوعي.

صعوبة اقتحام غزة

وتابع أن الحرب على قطاع غزة، كشفت وهم الاحتلال كدولة متحضرة، مشيرًا إلى أن الاحتلال كان يظن بأن اقتحام قطاع غزة سهل وبسيط، وهذا الأمر لم يتحقق على الإطلاق.

ولفت إلى أن هناك تغييرًا في الفترة الأخيرة في الرأي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وهناك بعض القادة الأوروبيين، تغيرت مواقفهم بعد زيارة مصر، وبدأوا يتحدثون عن وقف إطلاق النار، وإعداد هدنة إنسانية لوصول المساعدات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منذ قليل، تحدثت حول ضرورة التوقف عن استهدف المدنيين في قطاع غزة، وهذا يعكس تغيير في الموقف الأمريكي إلى حد ما.

الاحتلال تفاجئ بصلابة الجانب الفلسطيني

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، كان يعتقد أن الترحيل القسري ضد الشعب الفلسطيني سيمر بشكل سهل، لكن الاحتلال تفاجئ بصلابة الجانب الفلسطيني.