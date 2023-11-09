رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني: قطاع غزة يواجه التهجير أو الإبادة

قال الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في رسالة بثها عبر صفحة الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطاع غزة يواجه عدوانا غاشما ويواجه عدوانا لم يترك بشرا أو شجرا، وعنوانه الأساسي هو الإبادة البشرية أو التهجير.

الخطيب: العدوان استهدف كل ما هو فوق الأرض

وأضاف الخطيب أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت كل ما فوق الأرض وتعمدت استهداف المستشفيات وطواقم الإسعاف والطواقم الصحية.

وتابع، فقدنا 4 من أكفأ طواقمنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أطقم الإسعاف في قطاع غزة، ولا زالت الأطقم تواجه ظروف غير طبيعية، وهم صامدون في ظروف استثنائية لم نتعرض لها من قبل.

تقليص الخدمات في مستشفى الهلال الأحمر في غزة

وكانت إدارة مستشفى القدس التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة قررت، تقليص غالبية الخدمات المقدمة في المستشفى لترشيد استهلاك الوقود والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لأيام معدودة.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر إن المستشفى يعاني من شح شديد في مخزون الوقود المتوفر، الذي كان من المفترض أن ينفد اليوم، ما استدعى إيقاف مولد الكهرباء الرئيسي، والاعتماد على المولد الصغير فقط وإيقاف قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسحين والاعتماد على أسطوانات الأكسحين وإيقاف قسم الرنين المغناطيسي والأشعة.