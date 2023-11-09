«الصحفيين» تنظم ندوة لمناقشة كتاب «رسالة إلى حفيدي زين» الأحد

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، تنظيم ندوة لمناقشة كتاب «رسالة إلى حفيدي زين.. اسمها فلسطين» للكاتب الصحفي شريف قنديل، الأحد المقبل 12 نوفمبر بقاعة طه حسين فى الدور الرابع بمبنى النقابة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ندوة لمناقشة كتاب رسالة إلى حفيدى زين

وقال محمود كامل، رئيس اللجنة، إن الكتاب يستعرضه الكاتب الصحفي عبد الله السناوى، وتدير الندوة الإذاعية الدكتورة نهى الروميسى كبيرة مذيعات البرنامج العام.

وأشار إلى أن الكتاب رسائل للأبناءوالأحفاد يتضمن التعريف بالقضية، وبالحق الفلسطينى، وبمدن ورموز فلسطين، ويتناول محنة غزة والقدس، والأقصى، ودور مصر التاريخى، وأبرز المواقف العالمية تجاه القضية خلال العقد الماضي.

يوم تضامني بنقابة الصحفيين

وفي سياق متصل، تنظم نقابة الصحفيين يوم تضامنيا تحت عنوان «شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين»، وذلك يوم السبت 2023/11/11 فى مقر نقابة الصحفيين بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

يتضمن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.