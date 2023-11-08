نقابة الصحفيين تفتح باب التبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق

وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، على الطلب المقدم من نحو 250 من الزملاء والزميلات بخصم 50 جنيهًا من بدل التدريب والتكنولوجيا للتبرع لإغاثة الشعب الفلسطينى الشقيق، بحسب ما أعلنه جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين.

ووفقا لما صرح به السكرتير العام دعا مجلس النقابة الزميلات، والزملاء الراغبين فى التبرع خصمًا من البدل التقدم بطلب إلى النقابة.

وفي سياق متصل، دعت نقابة الصحفيين للمشاركة فى فعاليات اليوم التضامني تحت عنوان «شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين»، وذلك يوم السبت 11 نوفمبر الجاري بمقر نقابة الصحفيين بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

يتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال «ارسم مع فلسطين» مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي «تفصيل ثانوي» تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.