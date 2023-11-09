«الرقابة الصحية» تختتم فعاليات البرنامج التدريبي الدولي مع USAID

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة EpiC، لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي تم تنظيمه على مدار 5 أيام الشهر الحالي.

خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة

جاء ذلك ضمن سلسلة من البرامج الدولية التي تنظمها الهيئة للمراجعين خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إضافة إلى أنّ البرامج التدريبية تؤكد التزام الهيئة بضمان حصول جميع المصريين على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي يستحقونها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للصحة.

وأكدت هيئة الرقابة الصحية، أنّ البرنامج اختتم فعاليات الأيام التدريبية بنماذج محاكاة عملية في مستشفى دار الشفاء الحاصلة على شهادة الاعتماد مبدئي، ومعهد ناصر، وشمل التدريب العملي مراقبة أفضل الممارسات للوقاية من العدوى، ومراقبة قواعد المستشفى، ونشر ثقافة تحسين الجودة وليس التفتيش، والتدريب على تطبيق منهجية التتبع، إضافة إلى إجراء مقابلات مع المرضى والموظفين، وآليات العمل كفريق.

وفي ختام التدريب العملي تم فتح باب المناقشة للمتدربين للتبادل المعرفي حول اهم التعليقات البناءة، وتقديم النتائج باستخدام أدوات التتبع التي تم تطبيقها، وطرق إجراء مراجعة المستندات والملفات الطبية مع الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات في أقل وقت ممكن لتحديد مدى الالتزام بالمعايير.

يذكر أنّ البرنامج الحالي يشارك به 60 مُراجعا ومُقَيِما من مراجعي الهيئة المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة وهم كوادر من الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والإداريين من ذوي المؤهلات المختصة بجودة الرعاية الصحية والخبرة بالعمل داخل القطاع الصحي المصري

شارك في التدريب جيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وخبراء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والمملكة الأردنية الهاشمية.