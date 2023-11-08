«الصحة»: أصدرنا 7.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ32 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 7 ملايين و113 ألفا و362 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 32 مليارا و495 مليونا و645 ألفا، في الفترة من أول نوفمبر 2021 حتى نهاية أكتوبر 2023، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمة صحية متكاملة على نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 3 ملايين و193 ألفا و481 مواطنا، وهناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى.

وأوضح أنّ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات «أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، إضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية».

تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة

وأشار عبد الغفار، إلى أنّ تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنّه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، جرى التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج على نفقة الدولة، بينها الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الاطفال 57357، مستشفى الكبد المصرى بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الأورام.

مدة صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأكد زيدان، أنّ المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أنّ الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

ولفت إلى أنّ الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer.