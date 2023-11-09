بدء المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

بدأ المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في المقر الرئيسي للحملة، ومن المقرر أن تعرض الحملة، إحصائيات وأرقام الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 7 نوفمبر 2023.

كان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد اجتماعاً، أمس، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، واستعرضت خلاله الهيئة الوطنية اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية، ووافق المجلس على تخصيص رمز «النجمة» للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.