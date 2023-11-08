«الوطنية للانتخابات»: انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة غدا

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا بعد ظهر اليوم الأربعاء 8/11/2023، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون، وفقا لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح.

ووافق المجلس على تخصيص رمز «النجمة» للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، غدا الخميس، وذلك إيذانا بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من الغد وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري، بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام «1، 2، 3» من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر، وتُجرى الانتخابات في الداخل أيام «10 و11 و12» من شهر ديسمبر.

وتسلم وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، وتتابع المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.

وينص القانون على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، الإعداد للترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، واللجان الفرعية التابعة لكل منها، والتي يتولى الإشراف عليها أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب كل الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية في أعقاب انتهاء المدة القانونية المحددة للتنازلات، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر الجاري، فضلا عن التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحديد مقار المراكز الانتخابية.