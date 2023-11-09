الفنان تامر ضيائي يعلن تعرضه لوعكة صحية: «العين صابتني.. دعواتكم»

أعلن الفنان تامر ضيائي، تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وإصابته في عينه، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

تامر ضيائي يتعرض لوعكة صحية

ونشر تامر ضيائي مجموعة صور له عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «العين صابتني.. دعواتكم».

محطات في حياة تامر ضيائي

يذكر أن الفنان تامر ضيائي، هو ممثل وفنان مسرحي مصري شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال السينمائية والتليفزيونية.

اهتم تامر ضيائي بفن التمثيل إلى جانب عمله الرئيسي كمبرمج للحاسب الآلي في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، فالتحق بورشة ستوديو الممثل لكي يدرس التمثيل على يد المخرج خالد جلال .

عمل في بداية مسيرته الفنية كممثل مسرحي، وشارك في العديد من العروض المسرحية على مسارح الدولة وقصور الثقافة قبل أن يتجه إلى المشاركة في الأعمال التليفزيونية؛ حيث كان أول ظهور له على شاشة التليفزيون في مسلسل «أنا وهؤلاء» مع الممثل محمد صبحي عام 2003.

أهم أعمال الفنان تامر ضيائي

ثُم توالت مشاركاته في العروض المسرحية والأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «الصياد» الذي عرض في عام 2014، ودوره في مسلسل «الهروب» الذي عرض في عام 2012.