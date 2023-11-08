بعد طرح البوستر الرسمي.. أسعار تذاكر دخول مسرحية «الحفيد»

أعلنت الصفحة الرسمية للمسرح القومي عودة عرض مسرحية «الحفيد» من جديد بعد فترة توقف طويلة، إذ جرى الاستعانة بالفنانة سماء إبراهيم بدلاً من لوسي التي قدمت الموسم الأول من المسرحية.

ظهور مميز لـ سماء إبراهيم

وطرحت الصفحة الرسمية للمسرح البوستر الرسمي الجديد للمسرحية، وظهرت من خلاله الفنانة سماء إبراهيم برفقة أبطال المسرحية.

أسعار تذاكر مسرحية الحفيد

أسعار التذاكر تتراوح بين 60 -80 - 110 جنيهات، على أن يكون حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز «أونلاين»، وينتظر الجمهور عرض المسرحية من جديد من أجل عودة الروح إلى المسرح القومي.

أبطال مسرحية الحفيد

مسرحية الحفيد، بطولة سماء إبراهيم، وعابد عناني، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.