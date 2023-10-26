إصابة هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة تؤجل عرض مسرحية «طيب وأمير»

كشف الفنان أحمد السلكاوي، عن تأجيل عرض مسرحية «طيب وأمير» على خشبة مسرح ميامي، بوسط القاهرة، للأسبوع الثاني على التوالي، لإصابة الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

تأجيل عرض مسرحية طيب وأمير

وكتب أحمد السلكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز، لن نعرض اليوم الخميس 26 أكتوبر وغدًا الجمعة 27 أكتوبر، نظرًا لإصابة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة».

وأضاف أحمد السلكاوي: «إن شاء الله نواصل العرض الأسبوع المُقبل، دعواتكم للفنان الكبير هشام إسماعيل بسرعة التماثل للشفاء، كما يسعدنا نحن أسرة طيب وأمير وجميع أسرة المسرح الكوميدي أن ندعوكم لافتتاح مسرحية يوم عاصم جدًا على مسرح السلام»

ويضم العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، عددا من فناني فرقة المسرح الكوميدي، أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.

إيرادات تتجاوز مليون جنيه

أعلن الفنان تامر فرج تحقيق العرض المسرحي «طيب وأمير» مليون جنيه إيرادات بعد 55 ليلة عرض، وتعد باكورة إنتاج المسرح الكوميدي الذي يترأسه الفنان ياسر الطوبجي.

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