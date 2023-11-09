«التحالف الوطني»: الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 756 شاحنة من قوافل الإغاثة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الهلال الأحمر الفلسطيني استقبل منذ 21 أكتوبر وحتى الآن 756 شاحنة من قوافل المساعدات الإغاثية، مشيرا الى أن التحالف الوطني ساهم بأكثر من 300 شاحنة.

جهود التحالف الوطني

وأضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمد جسر بري متواصل من المساعدات يستهدف إرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم دون حد أقصى، مؤكدا أنّ القوافل تضم كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، المستلزمات الطبية، ألبان للاطفال.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب، أنّ التحالف قدم على مدار الأسبوع ما يقرب من 200 شاحنة، ضمن الجسر البري للمساعدات بالمرحلة الثانية، على 4 دفعات، 50 شاحنة السبت الماضي، ثم 50 شاحنة الأحد، و50 الثلاثاء، و50 الأربعاء، إضافة إلى 108 شاحنات خلال المرحلة الأولى، والتي وصلت بأكملها إلى الجانب الفلسطيني.

استمرار إرسال القوافل لغزة

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يواصل إرسال القافلة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد على 14 طنا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت إلى سقوط المئات من الضحايا.