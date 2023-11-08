مؤسسة الجود تطلق قافلتي مساعدات لغزة ضمن «التحالف الوطني»

أطلقت مؤسسة الجود الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، قافلتي مساعدات إنسانية لأهالي غزة، تخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين .

10 شاحنات مساعدات طبية ومواد غذائية

وشملت القافلتان التي أرسلتها مؤسسة الجود عضو التحالف الوطني 10 شاحنات مساعدات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين ومياه؛ لإغاثة أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من الأطفال والنساء والشيوخ، ويأتي هذا العمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي وخطتها لتلبية احتياجات المستشفيات داخل قطاع غدة ومد يد العون للمتضررين من نقص الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها.

وتعد القافلتان التى أرسلتها مؤسسة الجود هي بداية لمزيد من قوافل الإغاثة التى تسعى المؤسسة الخيرية لإطلاقها حيث تستهدف إطلاق قافلة أخرى بإجمالى 20 شاحنة.

مؤسسات المجتمع المدني تقف جنبًا إلى جنب

من جانبه، أكد محمد فرغلي مدير عام مؤسسة الجود، أن كل مؤسسات المجتمع المدني تقف جنبًا إلى جنب وعلي قلب رجل واحد مع مؤسسة الجود وذلك في إطار التحالف الوطني العمل الأهلي والذي يبذل كل مجهوداته على قدم وساق لوصول المساعدات لسكان قطاع غزة .

وأطلقت مؤسسة الجود الخيرية حملة للتبرع من أجل متضرري غزة على موقعها الإلكتروني لتوسيع نطاق المساعدات.