محافظ شمال سيناء: عمارات السبيل جاهزة لاستقبال الفلسطينيين العالقين بالعريش

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، وفريق الهلال الأحمر المصري، نقل الفلسطينيين العالقين في مدينة العريش، إلى عمارات السبيل غرب المدينة، بعد تجهيز شقق سكنية لهم، وتزويدها بوسائل الإعاشة.

تجهيز عمارتين سكنيتين للفلسطينيين

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز عمارتين بوسائل إعاشة كاملة بحي السبيل خلف المساعيد غرب المدينة، للفلسطينيين العالقين في العريش بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أنه تم تجهيز الشقق بفرش جديد ومستلزمات معيشية كاملة، ويتم تسليم كل فرد منهم وجبات غذائية فاخرة يوميا، بمشاركة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات ومجلس مدينة العريش والهلال الأحمر المصري، ومتطوعين من أبناء سيناء.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم دفع متأخرات كانت على العالقين في بعض الفنادق والشاليهات خلال الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة، ويتم بشكل يومي الجلوس مع الأسر الفلسطينية من خلال فرق دعم نفسي تابعة لمستشفى العريش العام، لمعرفة احتياجاتهم اليومية وتلبيتلها بشكل فوري.

12 مليون جنيه للعالقين الفلسطينيين

وكان علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أكد في وقت سابق، أنه تم تخصيص 12 مليون جنيه من وزارة التضامن لمساعدة الفلسطينيين العالقين في العريش، وتحمل كافة احتياجاتهم اليومية، حتى عودتهم مرة أخرى إلى غزة.