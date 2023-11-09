إقبال كبير على الجناح المصري في معرض لندن السياحي

قال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الجناح المصري المشارك في بورصة ومعرض لندن «WTM» أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، ويقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، شهد إقبالًا كبيرًا من المشاركين.

حصاد المعرض أفضل من التوقعات

وأوضح عثمان أن المعرض جاء أفضل مما توقعنا بكثير، إذ جرى تقسيم الجناح المصري إلى قسمين، أحدهما معني بالسياحة الترفيهية، والآخر للسياحة الثقافية، استعرضنا في جانب السياحة الثقافية وأجرينا العديد من اللقاءات والمقابلات مع صناع القرار السياحي حول العالم، أثنوا فيها على مصر والاستقرار الذي تشهده، مؤكداً أنه لم تصدر عن أي دولة ممن التقينا بهم أي إساءة أو تحذير أو حظر من السفر إليها.

طرح مبادرات مصرية في المعرض

وأضاف عثمان أن، لجنة تسويق السياحة الثقافية طرحت العديد من المبادرات السياحية في المعرض من خلال الجناح المصري،، أبرزها تفعيل مبادرة ومنصة إلكترونية تحمل عنوان «ابدأ حياتك من الأقصر حيث بدأ التاريخ»، لحث وتشجيع الأجانب على إقامة حفلات زفافهم في المناطق الأثرية والسياحية في الأقصر بالمجان، والتي دشنتها اللجنة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار.

جذب نمط سياحي جديد

ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن المبادرة لاقت قبولا واستحسانا من قبل المشاركين في المعرض، وتلقينا طلبات كثيرة لإقامة حفلات زفاف في الأقصر، وسيكون لها مردود جيد بهدف جذب نمط سياحي جديد من الراغبين في بداية حياتهم الزوجية، من أهم مدينة أثرية في العالم مما ينعكس على حركة السياحة الوافدة للأقصر.

وتابع: التقينا مع جهات المجتمع المدني في لندن، وشرحنا الصورة الحقيقية للاستقرار الذي تعيشه مصر، كما ألقينا الضوء على تجربة الأجانب المقيمين في الأقصر، من خلال عرض فيديوهات وأفلام يتحدثون فيها عن تجربتهم الشخصية خلال إقامتهم في المدينة والأمن والأمان، كما عرضنا الحقائق عن الوضع في الأقصر والمبادرات المهمة والمشروعات التنموية التي تمت في الأقصر، مثل الطرق والمحاور المرورية والاكتشافات الأثرية الحديثة.

طرح مبادرة «جسر الحضارات»

واستطرد قائلا: دعونا من خلال مشاركتنا في المعرض للتسويق لمبادرة «جسر الحضارات» لاستضافة فنانيين تشكيلين من حول العالم للعمل على الترويج للسياحة بالخارج، إذ نستضيف هذا العام لأول مرة عددا كبيرا بلغ 15 فنانا من مختلف دول العالم، في الفترة من 15 ديسمبر حتى 15 مارس، للمشاركة في نقل الصورة الحقيقية عن مصر والأقصر من خلال أعمالهم الفنية، والذي سيكون له دور فى جلب الزيارات السياحية لأن هؤلاء الفنانين يشكلون آراء الزيارات السياحية بملايين المتابعين لهم على وسائل التواصل الاجتماعي.