انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة في الأقصر

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الاقصر، لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى محافظة الاقصر تبدأ من اليوم وحتى السبت المقبل.

التنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إنّ هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة الاقصر، وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

علاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين

وأضاف «فاضل» أن هذه القافلة ستفحص وتعالج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى محافظة الاقصر، وأنها ستقوم بعدة جولات بقرى ومراكز محافظة الأقصر في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأكد أنّ هذه القافلة ستقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.