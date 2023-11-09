وزير الصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي يُقام بالقاهرة خلال الفترة من 9-15 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان «الربط بين الأسواق الإفريقية» وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك» بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وشارك في فعاليات الافتتاح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور بنيدكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الإفريقية المشاركة بالمعرض.

وأكد الوزير، في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المعرض، إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الإفريقية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنّ الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كل العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهداً في مشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف سمير أنّ الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الإفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمضي قدمًا نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

سمير: المعرض يحظى بمشاركة 75 دولة

وأشار الوزير إلى أن المعرض يعد استكمالا للنجاحات المحرزة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلا عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الإفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض.

وأشاد الوزير بجودة المعروضات في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والإنشاءات والبنية التحتية، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والتمويل، والصحة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل، والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.