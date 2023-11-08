«قانونية مستقبل وطن»: مصر تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي في أفريقيا

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس اتحاد المصريين في الخارج، وأمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن علاقات مصر الخارجية شهدت خلال الفترة الأخيرة قفزة كبيرة على كل الأصعدة، سواء العلاقات الإقليمية، أو الإفريقية، أو الدولية.

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، بتحركات الدولة المصرية في نفس الوقت، وبالتزامن لحل أزمة القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية بشأن جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدا في دعم الأشقاء، لاسيما في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس اتحاد المصريين في الخارج، أن مصر تلعب دورًا مهما في المنطقة العربية وتحافظ على علاقات وثيقة مع الدول العربية الأخرى، في الوقت الذى تسعى فيه لتعزيز الروابط مع دول القارة الأفريقية، حيث تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع الدول الأفريقية الأخرى، وفى نفس الوقت تحافظ على علاقات مهمة مع القوى العالمية.

إعلاء صوت العقل لحل هذه القضايا

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتمد في سياستها على الدبلوماسية في التعامل مع مختلف القضايا المحورية، وإعلاء صوت العقل لحل هذه القضايا وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وثمن ما تقوم به الدولة من جهود في المنطقة بالكامل، والدور المحوري لحل الأزمات ودعم ومساندة الشعوب الشقيقة لتحقيق الاستقرار.