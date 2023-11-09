المستشار محمود فوزي: استقبالنا للسفير الفلسطيني أبسط مظاهر دعم القضية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إنه على الصعيد الدولي، استقبلت الحملة وفودا من سفراء بعض الدول الأوروبية للرد على أسئلتهم وإطلاعهم على مستجدات الأوضاع في مصر فيما يخص المرشح وخطته ورؤيته المستقبلية كحملة انتخابية.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «عقدنا لقاءً موسعًا مع السفير الفلسطيني بالقاهرة كأبسط مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية وتشرفنا باستقبال إخواننا من الجالية الفلسطينية خلال هذا اللقاء».

وتابع: «لقاءات الكيانات الشبابية من أقرب اللقاءات إلى قلوبنا، إذ عقدنا معهم العديد من اللقاءات ومستمرون في ذلك لما ظهر بها من تفاعل وعرض أفكار جديدة، وخلال هذه اللقاءات لمسنا تجاوبنا كبيرا وتأييدا واضحا لموقف المرشح عبدالفتاح السيسي سواء لما تم في مكافحة الإرهاب أو مرحلة بناء المؤسسات او إقامة البنية الأساسية لانطلاقة اقتصادية سوف نحصد ثمارها في الأجل القصير».