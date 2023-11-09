وزير الري يتابع مشروع تبطين الترع والاستعدادات لبدء موسم الزراعات الشتوية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية، ومتابعة الموقف المائي ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الالتزام بتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديده طبقا لخطة العام المائي الحالي

وقال الدكتور سويلم إنّ الوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقا لخطة العام المائي الحالي، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى حرصه التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع موقف سير العمل بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، ووجه بمتابعة الاستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، والالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، والاستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطيه العجز الحالي، وتطبيق المناوبات وأحكام السيطرة على منظومة توزيع المياه.

وأوضح وزير الري أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية في المحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى، مشيرا إلى الاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.

تحسين الوضع المادى للعاملين من خلال تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة

كما أشار إلى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادي للعاملين من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادي لها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

كما استعرض موقف تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، موجها بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بالمرحلة الأولى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة قبل 31 ديسمبر 2023، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة، ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ .