«حياة كريمة»: طلاب مدرسة بـ«السيدة عائشة» يدعمون غزة بتغليف المساعدات

قالت مؤسسة حياة كريمة، إنّ هناك مدارس جديدة انضمت لمبادرة «من إنسان لإنسان» التي أطلقتها المؤسسة، وذلك للمشاركة في دعم أشقائنا في غزة، بحضور طلاب من المدارس المختلفة، موضحة أنّ الطلاب شاركوا بحماس كبير في تعبئة الكراتين، وشهدت منافسة بينهم لتقديم المساعدات إلى أهل غزة.

أهداف مبادرة «من إنسان لإنسان»

وأضافت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أنّ هناك كثير من المدارس انضمت إلى المبادرة، وذلك لتوعية طلابهم بأهمية إغاثة الأشقاء في غزة، ودور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى توعية الطلاب بأهمية التطوع ومعنى المشاركة بالمجهود والوقت والتعب لمساعدة الآخرين، مؤكدة أنّ «حياة كريمة» مستمرة في المبادرة لإغاثة أشقائنا في فلسطين.

دور الطلاب المشاركين

وفي سياق متصل، قالت حياة كريمة إنّ عددًا من طلاب مدرسة «السيدة عائشة»، شاركوا أمس في زيارة للمؤسسة، لتعبئة وتغلفة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى أهالي غزة ، مشيرة إلى فرحة الطلاب وحماسهم في أثناء تحضير المساعدات، بالإضافة إلى تنمية روح التطوع لديهم، والرغبة في مساعدة الآخرين.