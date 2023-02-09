رصد إصابات بمرض الصدأ أثناء المرور على الزراعات الشتوية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، رصد بعض الإصابات بمرض الصدأ أثناء المرور على الزراعات الشتوية المتمثلة في «القمح، والبنجر، والفول»، بنواحي مركزي كفر الشيخ وقلين.

المرور على الزراعات الشتوية

وذكر بيان صادر، عن مديرية الزراعة، أنه قام صباح اليوم الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بالمرور على الزراعات الشتوية «القمح، والبنجر، والفول»، بنواحي مركزي كفر الشيخ وقلين، ويرافقه المهندس فكري شعبان، مدير عام المكافحة، والمهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية.

وأوضح البيان، أنه تم العثور على بعص الإصابات بالصدأ بحوض الخلجان «جمعية الروضة»، بمركز كفر الشيخ، وحوض ناصف «جمعية المنشية»، بمركز قلين، ويتم معالجة الإصابات بمبيد المونتورو 30%.

وتابع البيان، أنه تم التأكيد على المزارعين بإعادة الرش مرة أخرى بعد أسبوع أو 10 أيام، ومداومة المرور بالنسبة للمرشدين الزراعيين ومديري الجمعيات لاكتشاف أي إصابة وعلاجها فوراً، لافتاً أن المبيدات متوفرة لدي الإدارات الزراعية والجمعيات.

ما هو مرض «الصدأ»؟

وبحسب ما ذكره المهندس أيمن صالح، مهندس زراعي، لـ«الوطن»، فإن مرض «الصدأ» من الأمراض الفطرية الخطيرة التي تُصيب محصول القمح وبعض المحاصيل الشتوية خلال مراحل النمو، وهو مرض ينمو في الأجواء الباردة والممطرة، وينتقل هذا الفطر عن طريق الرياح لمسافات بعيدة، ويكبد المزارعين خسائر كبيرة خاصةً إذا تمكن من الانتشار بين حقول مزارعين القمح، لافتاً أنه يتم معالجة هذا المرض بمبيد المونتورو 30%، وهو عبارة عن مبيد فطري جهازي وقائي وعلاجي، ويتكون من مادتين فعالتين تُعطيان التأثير المزدوج الواسع على العديد من الأمراض الفطرية التي تُصيب العديد من المحاصيل.