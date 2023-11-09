قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر أكتوبر

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي الأقصر وأسوان، مشروعين للتدريب العملي المشترك على مجابهة الأزمات والمواقف الطارئة المحتمل حدوثها، في إطار التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، تضمنا الوقوف على الإمكانيات المتاحة والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، وتنفيذ بيان عملي لنجدة هدف حيوي بواسطة عناصر التأمين لتوحيد المفاهيم بشأن أنسب أساليب مجابهة التهديدات والعدائيات المحتملة، وتكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء محافظتي الأقصر وأسوان.

وفي إطار نشر الوعي الثقافي والوطني، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددا من الندوات التثقيفية بكل من مشيخة الأزهر وجامعات قناة السويس والقاهرة وأسوان والأقصر والزقازيق، تضمنت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات ولقاءات التوعية تناولت التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الوعي لدى شباب الجامعات، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

وفي ذات السياق، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري العديد من الزيارات للعاملين في الوزارات والهيئات المختلفة وطلبة الجامعات والمدارس، شملت عددا من وحدات القوات المسلحة والمشروعات القومية والإنتاجية المختلفة لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التنمية الشاملة خلال الفترة الماضية.

وتعاونت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تنظيم عدد من المعارض لذوي القدرات الخاصة بعدد من دور ونوادي وفنادق القوات المسلحة، والتي حظت بإقبال كبير من قبل الزائرين الذين أبدوا إعجابهم بما يتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدي الماهرة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.