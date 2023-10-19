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قوات الدفاع الشعبي تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي القاهرة وقناة السويس

كتب:

محمد مجدي
05:55 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
قوات الدفاع الشعبي تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي القاهرة وقناة السويس

في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني، وبالتزامن مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي القاهرة وقناة السويس. 

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحدياتالتي تواجه المجتمع والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مما يسهم في الارتقاء بمستوى المعرفة والوعي لدى الشباب الجامعي.

وخلال الندوتين أكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيسا جامعتي القاهرة وقناة السويسعلى أهمية تلك الندوات لترسيخ الشعور الوطني وتوسيع دائرة المعرفة برؤية الدولة المصرية، مشيرين إلى دور القوات المسلحة وتضحيات أبنائها  للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

واختتمت الندوتين بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وتبادل الدروع وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.