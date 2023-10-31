قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الأقصر وأسوان

قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بتنظيم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الأقصر وأسوان، تزامناً مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي لدى طلبة الجامعات.

تضمنت الندوتان تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية، كما جرى عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، يبرز حجم البطولات التي قامت بها القوات المسلحة خلال النصر العظيم.

خلال الندوتين، أكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيسا جامعتي الأقصر وأسوان، أهمية تلك الندوات في إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات، كما جرى تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم، وتبادل الدروع، واختتمت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم قدراتهم، قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتنظيم معرض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوي القدرات الخاصة بدار الأسلحة والذخيرة ونادي وفندق ضباط القوات المسلحة بالأقصر، بحضور اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ الأقصر والمشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحظت المعارض بإعجاب الزوار لما تتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيادي الماهرة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأفكار جديدة وعصرية.