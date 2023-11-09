«المؤتمر» يشيد بقرار حملة السيسي الانتخابية بالتبرع لصالح غزة: موقف مؤثر دوليا

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بدعوة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الجهات المختلفة لتوجيه تبرعاتها التي كانت تنوي تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها حياة كريمة، لتكثيف تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال فرحات لـ«الوطن»، إنّ القرار أمر متوقع من حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خاصة وأنّه كرئيس جمهورية يوجّه كل جهوده منذ بداية الأحداث في غزة لدعم القضية من جميع النواحي، مؤكدا حرص مصر على إيصال المساعدات لغزة والشعب الفلسطيني من خلال معبر رفح.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أنّه ليس غريبًا على حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن تأخذ هذا التوجه الأصيل النابع من صفته كرئيس جمهورية، بتوجيه إرسال المساعدات للأشقاء في غزة.

ووجّه «فرحات» الشكر لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لتأكيدها على ادخار الإنفاق في الحملة الرئاسية للعمل الخيري ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنّ هذا الموقف سيكون مؤثرا على الصعيد الإقليمي والدولي.