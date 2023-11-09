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حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستعرض الإحصائيات الخاصة بلقاءاتها

كتب:

آية الله الجافي
01:37 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
جانب من المؤتمر الصحفي

جانب من المؤتمر الصحفي

عرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية، خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.

وجاءت أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية، كالآتي: 

- 50 حزبا سياسيا.

- 20 نقابة عمالية ومهنية.

- 36 جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

- 8 كيانات رياضية.

- 49 كيانات شبابية.

- 10 اتحادات.

- 30 دولة (عبر الفيديو كونفرنس مع المصريين المقيمين بالخارج).

 

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بقلم آية الله الجافي