المستشار محمود فوزي: «حملة السيسي» لا تتبنى الدعاية التقليدية.. ومنفتحة على الجميع

تحدث المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، عن طبيعة عمل الحملة ونظامها، مؤكدًا أن الحملة غير نمطية أو تقليدية في دعايتها للعديد من الأسباب، كما أنها منفتحة على الجميع وتتبنى سياسة الحوار.

وقال «فوزي» إن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات أُعلنت أمس، ومنذ هذه اللحظة فُتح باب الدعاية الانتخابية واختار المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، وحصل طبقا لترتيب أولوية التقدم على مسلسل رقم 1 في ورقة الاقتراع.

فوزي: نعلن اليوم خطوات حملة السيسي خلال المرحلة المقبلة

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «فترة الدعاية بدأت، وبالتالي فإننا نعقد هذا المؤتمر الصحفي لإعلان الخطوات التي ستتخذها حملتنا في المرحلة المقبلة مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات بدءًا من تاريخ تدشين الحملة الرسمية».

وتابع: «حملتنا غير نمطية في أهدافها وسبل عملها وقائمة على المشاركة الجماعية لأطياف المجتمع كافة والحوار والتفاعل وليس الدعاية التقليدية، وهذا لأن مرشحنا لا نقدمه للمرة الأولى للشعب المصري، وإنما الشعب على معرفة وثيقة به، وحملتنا مرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي ومنفتحة على الجميع وأي محب لمرشحنا فهو جزء من هذه الحملة».

الحملة تفاعلية وعابرة للأحزاب

وواصل: «حملتنا تفاعلية تتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا كما سيتضح لكم بعد قليل، كما أن حملتنا جامعة للمصريين وعابرة للأحزاب والجهات والكيانات وجوهرها الشباب، سواء كان في مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، متبنيةً سياسة الحوار والانفتاح على الجميع مع الاحترام الكامل للقانون المنظم للعملية الانتخابية والجهات القائمة على ذلك وكذلك المرشحين».