المستشار محمود فوزي: نرفض الدخول المشروط والشحيح للمساعدات عبر معبر رفح

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنّ القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح السيسي والحملة ليست قضية انتخابية، وثوابت الحملة ترتكز على رفض تصفية القضية ورفض استهداف المدنيين وترويعهم ورفض العقاب الجماعي والحصار والتضييق الأمني، وكذا رفض التهجير القسري للفلسطينيين وبشكل قاطع، خاصة على أرض سيناء.

وأضاف فوزي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أنّنا نرفض الدخول المشروط والشحيح للمساعدات عبر معبر رفح، ولا حل لهذه القضية إلا السلام العادل القائم على حل الدولتين.

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنّ قمة السلام الدولية جاءت تتويجا لمجموعة من الجهود السابقة من قبل الدولة المصرية، كما عقد الرئيس السيسي مجموعة من المباحثات الثنائية الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينة ولا يزال.