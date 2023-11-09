رئيس وزراء فلسطين يشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح

وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الشكر إلى مصر لجهودها في إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، مطالبا بمحاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية وتصفية المستعمرات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلاده.

وقال أشتية، خلال مؤتمر دعم غزة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية، إنّه يجب إيصال المساعدات إلى جميع المناطق في غزة، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على الأرض والإنسان والمال والشجر والحجر، مؤكدا رفضه إقامة أي معسكرات جديدة جنوب غزة.

وتابع رئيس وزراء فلسطين: «لا يمكن الحديث عن اليوم التالي لغزة دون بقية الأراضي الفلسطينية، شعبنا بحاجة إلى حماية دولية في الضفة وغزة والقدس»، مضيفا أنّ تسليح المستوطنين بـ27 ألف قطعة سلاح «رخصة للقتل».

وأشار إلى أنّ هناك 350 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام، وما تقوم به إسرائيل حرب على كل الشعب الفلسطيني، ولا يمكن تبرير قتل الأبرياء في قطاع غزة.