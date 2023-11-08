«القاهرة الإخبارية»: الخارجية الأمريكية تتوقع فتح معبر رفح على فترات منتظمة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بفتح معبر رفح على فترات منتظمة، بعد إيجاد حل للظروف الأمنية الحالية.

وأضافت أن الخارجية الأمريكية تواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير سابق لها، أنَّ البيت الأبيض لا يعتقد بوجوب إعادة القوات الإسرائيلية احتلال غزة، وذلك بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الأمنية الشاملة بالقطاع لفترة غير محددة، بعد انتهاء الحرب.

يشار إلى أنَّ خطط الاحتلال الأمنية بشأن القطاع والتخطيط للسيطرة الأمنية عليه، تثير مخاوف الإدارة الأمريكية، بدءاً من الرئيس جو بادين وكذلك باقي المسؤولين.