حزب الجيل: توجيه «حملة السيسي» أموال تبرعاتها لمساعدة غزة نموذجي وملهم

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بتوجيه حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي جميع التبرعات الآتية لها لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، مشيرا إلى أنه توجيه يتناسب مع حملة تحمل اسم الرئيس السيسي الذى نهض منذ اليوم الأول للعدوان الوحشي الإجرامى لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الأشقاء فى قطاع غزة برفض هذا العدوان وإدانته، ورفض كل المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الحملة الرئاسية للرئيس السيسى بتوجيه تبرعات المصريين لها لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة ليس هو الموقف الأول لها، إذ سبق لها ولأعضائها وقيادات الأحزاب المنتمية لها التبرع بالدم لصالح الجرحى من أبناء غزة الصامدة، مشددا على أنه توجيه نموذجي سيكون له تأثير في إلهام الحملات الأخرى لحذو حذوها والتبرع لقطاع غزة.

ورحب رئيس حزب الجيل بدعوة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الجهات المختلفة بتوجيه تبرعاتها التي كانت تنوي تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها حياة كريمة لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة.