عاجل.. «حياة كريمة» تشكر الرئيس السيسي وحملته على التبرع للمؤسسة

نشرت مؤسسة حياة كريمة، منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تشكر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء حملته الانتخابية على إعلان التبرع لصالح المؤسسة من أجل دعم أهالي قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية.

«حياة كريمة» تشكر الرئيس السيسي وحملته الانتخابية

وجاء في نص منشور مبادرة «حياة كريمة»: «شكرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء حملته الانتخابية لتبرعهم الكريم لصالح غزة، ودعوتهم للشعب المصري للوقوف جنبًا إلى جانب مع أخواتنا في فلسطين».

وأوضحت المبادرة الرئاسية من خلال منشورها أنّ هناك أكثر من طريقة للتبرع لحياة كريمة لصالح أهالي غزة، وجاءت على النحول التالي:

طرق التبرع لحياة كريمة

- رسالة على رقم حياة كريمة 9509

- التبرع على جميع حسابات المؤسسة البنكية من خلال:-

= البنك التجاري الدولي ١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥

= بنك مصر ١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١

= البنك الأهلي المصري ١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥

= البنك العربي الإفريقي الدولي ١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥

أو عن طريق:

- ميجا خير.

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة.