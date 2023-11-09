تشغيل خدمة جديدة في قطارات الدرجة الثالثة مكيفة على خط «طنطا- القاهرة»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط «طنطا - منوف - القاهرة»، إذ تقرر اعتبارا من الجمعة 10 نوفمبر تشغيل قطار رقم 1191 «القاهرة - طنطا» بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصرا، ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساء.

وأضافت أنه اعتبارا من السبت 11 نوفمبر جرى تشغيل قطار رقم 1190 «طنطا - القاهرة»، ويتحرك من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحا، ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحا، بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

تعديل مواعيد بعض القطارات

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات، كالتالي:

- قطار 529 «تحيا مصر» «القاهرة - منوف» اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر يقوم من القاهرة الساعة 11 مساء، ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالي.

- قطار 551 «تحيا مصر» «القاهرة - منوف - طنطا» يتحرك من القاهرة الساعة 03 عصرا، ويصل طنطا الساعة 06:10 مساء.

- قطار 535 «تحيا مصر»«القاهرة - منوف - طنطا» يتحرك من القاهرة الساعة 05:15 صباحا، ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحا.

- قطار 512 «تحيا مصر» «منوف - القاهرة» اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر يتحرك من منوف الساعة 4 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 06:05 صباحا.

- قطار 548 «تحيا مصر»- «طنطا - منوف - القاهرة» يتحرك من طنطا الساعة 02:35 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 6 مساء.

- قطار 534 «تحيا مصر» - «طنطا - منوف - القاهرة»، يتحرك من طنطا الساعة 05:10 صباحا، ويصل إلى القاهرة الساعة 08:45 صباحا.

- قطار 556 «تحيا مصر»- «طنطا - منوف»، يتحرك من طنطا الساعة 06:30 مساء، ويصل إلى منوف الساعة 07:40 مساء.

- قطار 550 «تحيا مصر»- «طنطا - منوف - القاهرة» يتحرك من طنطا الساعة 03:30 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 06:55 مساء.

- قطار 554 «تحيا مصر»- «طنطا - منوف - القاهرة» يتحرك من طنطا الساعة 05:10 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 08:30 مساء.

- قطار 524 «تحيا مصر»- «القناطر الخيرية - القاهرة»، يتحرك من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 03:50 مساء.

- قطار 546 «تحيا مصر»- «طنطا - منوف» يتحرك من طنطا الساعة 12:50 ظهرا، ويصل إلى منوف الساعة 01:55 ظهرا.