المستشار محمود فوزي: «السيسي» طلب تخفيض الدعاية الانتخابية وتوجيه التبرعات للفلسطينيين

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه صدر لنا توجيه واضح من المرشح السيسي بأنه نظرا إلى الظرف الاستثنائي التي تمر به البلاد، وخاصة في ظل تطورات القضية الفلسطينة، تقرر تسخير كل الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعايا الانتخابية إلى حدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «ندعو الأحزاب والجهات المؤيدة لحملة السيسي إلى التبرع بالأموال، التي كانت تنوي تقديمها لنا للجمعيات الأهلية، وعلى رأسها مؤسسة «حياة كريمة»، وذلك بهدف تكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة، طالبا منهم بإخطار الحملة بهذه التبرعات.

وأشاد بمجهودات التحالف الوطني وكذلك مؤسسة حياة كريمة فضلا عن مؤسسات العمل الأهلي التي أطلقت قوافل مساعدات إنسانية لأهالي غزة، في أوقات وجيزة وبكميات كبيرة للغاية.

وأعلن الاستمرار في مقابلة الخبراء في كل المجالات للاستماع لأفكارهم وآرائهم في المجالات المختلفة، لبحث كل الأراء المطروحة وصياغتها، تمهيدا لعرضها على المرشح السيسي من أجل تبنيها ضمن رؤيته الانتخابية.

وتابع: «الصيغة النهائية لرؤية المرشح السيسي سوف تكون تنقيحها ومراجعتها من مجموعة من الخبراء والأساتذة المرموقين كلا في مجاله»، مؤكدا أن المحورين السياسي والاقتصادي سيشهدان اهتماما واضحا وتطورا ملحوظا في المرحلة المقبلة.

ودعا المواطنين المصريين بالخارج إلى التصويت في أيام 1 و2 و3 ديسمبر، أي بعد 21 يوما من الآن، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى أيام 10 و11 و12، داعيا وسائل الإعلام إلى التذكير المستمر للمواطنين بمواعيد الانتخاب، والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.