حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: لا مجال لتأجيل الانتخابات بشكل قاطع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه منذ البداية وضعت الحملة خطا فاصلا بين نشاط المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشددًا على أن الأنشطة الرئاسية والحكومية لا تتدخل الحملة فيها، أو تعلق عليها إلا بالمقدار الذي تضطره الظروف إليها.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «أكبر دليل على ذلك، هو أنه عندما تصاعدت الأحداث في القضية الفلسطينية جرى وقف الحملة، وفي ذلك رسالتان، الأولى عدم استخدام القضية الفلسطينية لأي دعاية انتخابية أو مزايدات، وتركنا التعامل في هذا الصدد للدبلوماسية الرئاسية والأجهزة المعنية».

وتابع: «أما فيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات، فإن هذا السؤال بدأنا نسمعه على نحو خافت عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، فإننا نوضح الآن للرأي العام أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو الناحية القانونية أو الناحية الواقعية، ليس لدينا ما يدعو إلى تأجيل الانتخابات، ونحمد الله على أنه أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان والبلد مؤمنة في حدودها الشمالية والجنوبية والغربية وكل أنواع الحدود والأمن مستتب تماما والاستقرار ننعم به جميعا، ولا مجال لطرح فكرة تأجيل الانتخابات بشكل قاطع وأنا أنفي هذا الأمر».