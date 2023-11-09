«النصر للسيارات» تنفي إنتاج سيارات كهربائية: معلومات مغلوطة

أعلنت شركة النصر لصناعة السيارات، أنّه لا صحة لما تتداوله منصّات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة، بشأن إنتاج أي سيارة كهربائية على خطوطها، وأن هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن.

وأكدت الشركة أنّها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات، وتهيب بمستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي عدم التجاوب مع ما يُنشر من خلال الصفحات المشبوهة.

إنتاج أتوبيس سياحي

وأشارت الشركة إلى أنّها أنتجت مؤخرًا أتوبيسًا سياحيًا صديقًا للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات «EURO 6»، واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل.

وأوضحت شركة النصر لصناعة السيارات أنّ لديها مساعٍ جادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري، وتهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية.