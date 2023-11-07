8 معلومات عن أول أتوبيس محلي الصنع من «النصر للسيارات».. «60% إنتاج محلي»

أعلن الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام، عن اهتمام الحكومة المصرية بتطوير شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك من أجل النهوض بالشركة والاهتمام أيضا بسياسة إحلال المنتج المحلي، كما أكدت الوزارة أهمية توفر كافة مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصنع الخاص بالمدخلات والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 8 معلومات عن أول أتوبيس محلي الصنع في النصر للسيارات والتي جاءت كما يلي:

التصنيع وفقا للمعايير الأوروبية

- يعتبر أتوبيس شركة النصر للسيارات أول أتوبيس مصري محلي الصنع بالشراكة مع وزارة النقل.

- يعمل أتوبيس النصر للسيارات بالغاز الطبيعي.

- تم تصنيع الأتوبيس وفق أحدث المعايير الأوروبية.

- تعتمد شركة سكانيا العالمية على توريد الشاسيه، والموتور عليه ماكينة الغاز الطبيعي وذلك لشركة النصر للسيارات.

الأتوبيس الجديد صديق للبيئة

- يدخل في إنتاج الأتوبيس مكون محلي بنسبة 60%.

- يقوم الأتوبيس بالعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

- التركيز على تصدير الأتوبيس الجديد للخارج.

- الأتوبيس المصنع صديقا للبيئة ولا يخلف انبعاثات ضارة.