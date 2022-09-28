«النصر للسيارات»: لدينا استراتيجية لتوطين الصناعة في مصر

قال الدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم وبشدة بقطاع صناعة السيارات منذ فترة طويلة، وأعطى عددًا من التوجيهات المساعدة في وضع استراتيجية لجذب الاستثمارات الخارجية العاملة في هذا المجال.

شديد: نسعى لجذب استثمارات كبيرة من الشركات العاملة

وأضاف «شديد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة الخاصة باللجنة العليا لصناعة السيارات هو جذب الكثير من الاستثمارات الكبيرة حتى تتحول مصر من الصناعات التجميعية إلى صناعة سيارات كاملة.

شديد: تكليف مجموعة من سفراء صناعة السيارات في مصر

واستطرد: «عندنا في مصر مصانع قليلة أوي بتعمل صناعة كاملة للسيارات، ومش راضيين على اللي احنا فيه».

وأوضح أن حجم التبادل التجاري في القارة الأفريقية بلغ 1.1 مليون سيارة، وبعد مرور 13 سنة يصل عدد مستهلكي السيارات إلى 5 مليون سيارة، «احنا عاملين استراتيجية، والهدف في المرحلة الثانية أننا نتواصل مع الشركات العالمية العاملة في القطاع علشان نوضح لهم الاستراتيجية ونعطيهم الحوافز».

وتابع: «الاستراتيجية بتاعتنا قائمة على 4 محاور منها تعميق الصناعة المحلية وإنتاج كبير وكثيف من السيارات، وجذب مزيد من الاستثمارات».