جامعة أسيوط تطلق دوري «الحلم الأخضر» الاثنين المقبل

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الاستعداد لإطلاق فعاليات، دوري «الحلم الأخضر» في المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، والذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات شهر نوفمبر للمناخ، والمقرر انعقاده يوم الاثنين 13 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

يأتي انعقاد الدوري البيئي، تحت إشراف كل من: «الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئي، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة».

مشاركة فرق طلابية من مختلف كليات جامعة أسيوط

وأوضح، رئيس جامعة أسيوط، في بيان صحفي له، أن دوري «الحلم الأخضر» يشهد مشاركة فرق طلابية من مختلف كليات جامعة أسيوط، وجامعات محافظة أسيوط المشاركة، ضمن فعاليات المنتدى؛ للتنافس في عدد من المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، مشيداَ بالتعاون القائم بين الجامعة وجامعات محافظة أسيوط؛ والذي يؤكد تكاتف الجميع؛ من أجل مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة، وإيجاد الحلول لتلك المشكلات التي تهدد حياة الإنسان.

أماكن تسجيل أسماء الطلاب

وتشارك في الدوري البيئي كل كلية بفريق طلابي واحد، مكون من «6 إلى 10» طلاب، على أن يتنوع الفريق فى هوايات الطلاب؛ حتى يكونوا قادرين على المشاركة فى مسابقات الدوري كاملاً ، ويتم تسجيل أسماء الطلاب والمشرف المختص، وخطاب الموافقة بمشاركتهم من إدارة الكلية، وإرسالهم الى إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

وبدأ التسجيل، من امس الأربعاء، ويتم غلق التسجيل يوم السبت الموافق 11 نوفمبر، ومن المقرر انطلاق فعاليات الافتتاح يوم الاثنين 13 نوفمبر.

جدير بالذكر، أن إطلاق فعاليات الدوري البيئي (الحلم الأخضر)، يأتي ضمن فعاليات المنتدي البيئي الثاني « كوب 28 أسيوط Cop28»، الذي تنظمه الجامعة للعام الثاني على التوالي، ويشهد هذا العام؛ مشاركة كوكبة من رؤساء (11) جامعة حكومية، وخاصة، من جامعات محافظة أسيوط، وممثليهم، وذلك دعماً لمساعي الدولة المصرية في التصدى لمشاكل البيئة، وتغير المناخ.