انطلاق فعاليات المنتدى البيئي الثاني في جامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، فعاليات المنتدى البيئي الثاني «COP28-ASSUIT»، والذي تنظمه جامعة أسيوط على مدار شهر نوفمبر الجاري، تحت شعار «الحلم الأخضر».

ويأتي المنتدى؛ في ضوء استراتيجية جامعة أسيوط؛ لتحقيق توجهات الدولة المصرية؛ لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، والذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب.

تصحيح المفاهيم السلوكية

وذكر الدكتور أحمد المنشاوي، أن تنظيم المنتدى البيئي، يأتي انطلاقاً من دور الجامعة المجتمعي، ومسؤوليتها الوطنية، كقاطرة، ومنارة للعلم، والتنوير، والمعرفة؛ حيث حملت الجامعة على عاتقها - منذ إنشائها- مسئولية رفع الوعي، وتعزيز قيم الانتماء، وتصحيح المفاهيم السلوكية، والمجتمعية الخاطئة، ودق ناقوس الخطر؛ لأهم المشكلات والتحديات، التي تواجه الدولة المصرية، والمنطقتين؛ العربية، والأفريقية، والتي يأتي في مقدمتها الآن؛ قضايا البيئة بمختلف محاورها، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تطور صناعي، وتكنولوجى؛ ألقى بسلبياته، وأضراره على كافة المجالات البيئية، على كوكب الأرض، والغلاف المحيط به .

تعزيز الأنشطة البيئية

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب؛ بالأنشطة البيئية الفعالة، التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والتي ينعكس أثرها إيجاباً على المجتمع المحيط بالجامعة، ومشاركته المثمرة، في مختلف الفعاليات البيئية على مستوى الجمهورية، مشيداَ بالتعاون القائم بين قطاعات الجامعة؛ لتنظيم المنتدى، ومثمناً؛ حرص جامعات الإقليم على مشاركتهم الإيجابية، والذي يؤكد بدوره تكاتف الجميع؛ من أجل مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة، وإيجاد الحلول لتلك المشكلات التي تهدد حياة الإنسان، مشيداً بالوعي البيئي لدى أبناء الجامعة، على اختلاف مواقعهم، وحرصهم على المشاركة؛ في إيجاد حلول لمختلف القضايا البيئية.