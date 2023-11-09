«معلومات الوزراء» ينشر صورة مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في الفيوم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم يعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية.

كما نشر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صورة الأقمار الصناعية مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، وكان ذلك في إطار خطتها للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

4 أهداف لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويهدف المجمع إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها: المساهمة مع أجهزة الدولة المختلفة في تقليل الفجوة الغذائية وتوفير البروتين الحيواني بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، وخفض معدل الاستيراد لمنتجات اللحوم والألبان.

المساهمة في تدعيم التنمية الشاملة للدولة

كما أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن من الأهداف البارزة لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم هي المساهمة في تدعيم التنمية الشاملة للدولة وتعزيز أمنها القومي، وإتاحة العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات.