الخط الساخن لشكاوى خدمات بطاقات التموين.. يعمل 24 ساعة

خصصت وزارة التموين خطًا ساخنًا للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، لاستقبال شكاوى خدمات البطاقات عليه، وحلها في أسرع وقت، سواء كانت الشكوى عطل في عمل البطاقة بسبب تعطل الشريحة النحاسية، أو لاستقبال طلبات نقلها أو تفعيلها، أو غيرها من الخدمات.

الخط الساخن لشكاوى بطاقات التموين

ويحمل الخط الساخن لشكاوى بطاقات التموين رقم 19959 ويستقبل طلبات أصحاب البطاقات التموينية، بشأن طلبات المواطنين الخاصة بالخدمات التموينية المتاحة، والتي تشمل على:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

إضافة المواليد على البطاقات التموينية

وبشأن استفسار أصحاب البطاقات التموينية، يؤكد الخط الساخن للمتصلين من أصحاب البطاقات أن خدمة إضافة المواليد متاح التقديم عليها يدويا فقط للأسر الأولى بالرعاية المنطبق عليهم محددات الاستحقاق وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، زوجات الشهداء، أبناء الأسر البديلة».