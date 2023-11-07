فتح خدمات بطاقات التموين لجميع الأسر.. وإضافة المواليد للأولى بالرعاية

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ جميع خدمات البطاقات التموينية، مفعلة ومتاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين وفي مكاتب التموين أيضا، لجميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية، باستثناء خدمة إضافة المواليد المتاحة للأسر الأولى بالرعاية فقط المحددين بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

خدمات بطاقات التموين

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أنَّه لا يوجد عطل أو توقف في أي خدمة تموينية، سواء على بوابة مصر الرقمية أو المكاتب والإدارات التموينية، منوهة إلى أنَّ الخدمات المتاحة لأي أسرة صاحبة بطاقة التموين، هي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

خدمة إضافة المواليد

وتتيح وزارة التموين، خدمة إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية فقط المنطبق عليهم محددات الاستحقاق وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، زوجات الشهداء، أبناء الأسر البديلة».

منظومة الدعم التمويني

وتضم تحت منظومة الدعم التمويني 72 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، يستحقون جميعهم دعم الخبز اليومي بعدد 5 أرغفة يومية لكل فرد، فيما يستحق 64 مليون مواطن فقط على الدعم السلعي شهريا بواقع 50 جنيهًا لكل فرد في صورة سلع تموينية.