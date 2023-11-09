لافتات السيسي تنتشر في شوارع الأقصر استعدادا للانتخابات الرئاسية

بدأت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في تعليق اللافتات الدعائية للمرشح الذي يحمل الرقم 1 رمز النجمة، وذلك عقب إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، وبالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين.

انتشار لافتات الدعاية الانتخابية في شوارع الأقصر

وانتشرت بميادين وشوارع محافظة الأقصر لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي،وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسي 2024، حسبما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

استعدادات حزب مستقبل وطن

وملأت شوارع وميادين الأقصر، صور لافتات للمرشح الرئاسي خاصة في ميادين التجارة، وصلاح الدين وميدان المساحة، فيما تستعد أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، لتعليق لافتات بميدان أبو الحجاج وميدان الشيراتون وشارع التلفزيون بمدينة الأقصر.

وانطلقت اليوم الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميًا، والتي تستمر حتى قبل يومين من الاقتراع في الداخل الموافق 8 ديسمبر.