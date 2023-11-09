تشكيل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية، إذ تم اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة، عبدالعزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، المتحدثين الرسميين باسم الحملة، النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي.

وجرى الإعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة في حملة فريد زهران يضم المكتب التنفيذي، عبدالغني الحايس، حسام حسن، بهاء ديميتري، خالد القاضي، محمد خليل، منى عبد الراضي، حسام مصطفى، أحمد السيد، محمد سالم، حسين هريدي، أحمد الغنام، محمد جمال، محمد هلال.

هيكل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

ويتكون هيكل حملة المرشح الرئيس فريد زهران من اللجنة المالية ومنسقها النائبة مها عبدالناصر، محمد مطاوع مقرر اللجنة القانونية، ومنسقها حسني عطية سبالة والمستشار القانوني، محمد جمال بالإضافة إلى باقي التشكيل:

مقرراللجنة الإعلامية: منى الشماخ.

منسق حسن معروف.

مقرر لجنة التنظيم وإدارة المتطوعين: أيمن الصفتى.

منسق علي أبو حميد.

مقرر لجنة العمل الجماهيري: علي مهران.

منسق محمد نبيل.

مقرر لجنة التواصل السياسي: كريم الكناني.

منسق، عبدالغني الحايس.

مقررلجنة التخطيط والتقييم والمتابعة: إيهاب منصور.

منسق أبانوب جمال.

مقرر لجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية: الدكتورة أميرة عبدالعال.

منسق دكتور أحمد السيد.

3 مؤتمرات للمرشح الرئاسي فريد زهران

وأعلنت الحملة أمس على خطة مؤتمراتها لشهر نوفمبر، والتي شملت مؤتمرًا صحفيًا الخميس 9 نوفمبر للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمرشح، وثلاثة مؤتمرات في أسيوط يومي 10 و11 وبالفيوم 18 نوفمير ويوم 22 نوفمير بأدفو، 23 بأسوان و24 في سوهاج.